◆若葉Ｓ・リステッド（３月２１日、阪神競馬場・芝２０００メートル、２着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）＝３月２０日、栗東トレセンエチゴドラゴン（牡３歳、栗東・宮本博厩舎、父リアルスティール）は、坂路で６５秒９―１５秒５で駆け上がり、最終調整を終えた。宮本調教師は「放牧明けからここまで５０日ほど在厩して、やれることを全てやってきました」と笑みを浮かべた。その通り、２月１１日から追い切りを積み重ね、