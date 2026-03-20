北朝鮮メディアは金正恩総書記が、新型の戦車を動員した訓練を視察したと報じました。娘とともに戦車に乗る姿も公開しています。【映像】戦車に乗る金正恩総書記とジュエ氏（複数カット）20日付の朝鮮労働党の機関紙は、金総書記が19日に歩兵・戦車部隊の攻撃演習を視察したと報じました。紙面には、金総書記が戦車の上に乗り、娘のジュエ氏が戦車から顔をのぞかせる写真が掲載されています。新型の戦車は、訓練で対戦車ミサ