「ウィナーズカップ・Ｇ２」（２０日、防府）Ｇ２開催中の防府競輪場にＡｂｅｍａＴＶの藤田かんなアナウンサーが来場。取材のためにミックスゾーンなどに立ち寄った。以前に「父が大工なので『かんな』と名付けられました」と命名の理由を明かした藤田アナは、前日（１９日）に山口県入り。「初めて山口県に来ました。前日は遅かったので、防府競輪場に寄れず、五重塔（国宝瑠璃光寺＝山口市）に言ってきました」とのこと。