東京・江戸川区の倉庫で火事がありポンプ車など25台が出動しました。【映像】ポンプ車など25台が出動した現場の様子午前9時すぎ、江戸川区春江町で建物が燃えているなどの通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など25台が出動し、火は3時間ほどで消し止められましたが、2階建ての倉庫の1階およそ45平方メートルが焼けました。倉庫は洋服の検品作業で使用されていて、検品用の機械から火が出たとみられていま