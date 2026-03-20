イスラエルとアメリカによるイラン攻撃が始まっておよそ3週間、攻撃の応酬が続く中、子どもたちにとってこの状況が日常になっています。【映像】現地の子どもたちの様子（歌を歌う姿も）金井誠一郎リポート「ミサイルが飛んできた警報が鳴り、商業施設の地下に避難してきたんですが、子どもたちはもう慣れ切っているのか歌をうたいながら避難しています」先月28日に始まったイスラエルとアメリカによるイラン攻撃は、まもなく3