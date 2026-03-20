歌舞伎俳優・市川團十郎（48）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長男・市川新之助（12）が出演し、実は苦手な教科を明かす場面があった。今年4月から中学2年生になる新之助。そこでスタッフから「一番得意な教科は何ですか?」と質問されると「あまりないです」と返す。また「苦手な教科は?」と聞かれると「歴史です」と、意外な回答が。「一番得意じゃないといけないタイプの人間なのに、歴史が苦手なんですよ