イラン上空でアメリカ軍の最新鋭戦闘機がイラン軍によるとみられる攻撃を受け、緊急着陸したことが分かりました。【映像】F35戦闘機、飛行時の様子（複数カット）アメリカメディアによりますと、アメリカ中央軍のホーキンス報道官はF35ステルス戦闘機がイラン上空で任務中に緊急着陸を余儀なくされたと述べました。機体は安全に着陸し、パイロットは無事だということです。今回の戦闘の中でイランが米軍機を損傷させた初めて