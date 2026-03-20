【漫画】本編を読む『苦手なコーヒーをわかりたい』では、これまで著者・おけべち氏（＠okbechi）が、さまざまな方法で苦手なコーヒーと向き合う姿が描かれてきた。あるときは“おしゃれなカフェオレ”、またあるときは“コーヒーゼリー”を手作りするなど、飲むだけにとどまらない柔軟な発想でコーヒーを楽しんでいた著者だが、そんな彼にもどうやら“ある思い込み”があったようだ。「豆の個性に注目したい」という理由から、ケ