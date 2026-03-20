コンピュータの中で「負数」をメモリ上に記憶するには、いくつかの方法がある。基本的には、CPUの機械語命令で負数を扱う方法がある。それとは別にコンピュータ言語が負数をどう表現するのかという問題もある。この2つに関しては、区別が必要だが、コンピュータ言語で記述したプログラムの実行効率を考えるとメモリ中ではCPUに合わせることが多い。しかし、ファイルに書き出す、ネットワークでデータとして送信するような場合、相