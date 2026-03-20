日本製鉄は3月16日、第10回「ものづくり日本大賞」において、北日本造船と共同で経済産業大臣賞(製品・技術開発部門)を受賞したと発表した。受賞案件は「新素材を用いた次世代型ステンレスケミカルタンカーの開発とその大型化」で、日本製鉄の独自二相ステンレス鋼「NSSC2351」が有する経済性と環境性能が評価されたという。NSSC2351を採用したケミカルタンカー○受賞の概要受賞案件の代表企業は北日本造船で、代表者は久保田聡氏