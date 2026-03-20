【モデルプレス＝2026/03/20】モデルで女優の永瀬莉子が3月19日、自身のInstagramを更新。姪っ子と対面した際の様子や、自身の幼少期の写真を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「御上先生」生徒役「眼差しが優しすぎて泣ける」姪っ子との初対面ショット◆永瀬莉子、姪っ子と初対面ショット永瀬は「Myself lately 愛しの姪っ子と初対面の日の写真と、どさくさに紛れてbabyりこさん」とつづり、最近の自身の様子を報告。椅子に座り