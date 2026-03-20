韓国政府が、ボーイズグループBTSの光化門（クァンファムン）公演を控え、転売ヤーの取り締まりに乗り出したが、ネットではむしろ転売チケットの取引が活発になっている。無料公演という点が意味をなさないくらいだ。3月21日、ソウル光化門広場で開催される「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」は、5thフルアルバム『ARIRANG』のリリースを記念するステージだ。【関連】BTS復帰公演、市民への“しわ寄せ”が浮き彫りに主催側は、チ