高知市の男性から現金1000万円をだまし取ろうとしたとして、高知県警は3月19日、マレーシア国籍の40代の男を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕しました。特殊詐欺の受け子とみられる男の逮捕につながったのは、警察による「だまされた振り作戦」でした。詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、マレーシア国籍で住居不定無職のチェン・ウィ・チエン容疑者（45歳）です。警察によりますと、チェン容疑者は、3月19日午後2時半