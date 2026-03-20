高知県立牧野植物園で整備が行われていた南園周辺が3月20日、リニューアルオープンとなりました。3連休初日となった20日、高知市五台山の牧野植物園では春の花が咲き誇り、朝から大勢の観光客が訪れていました。牧野植物園では2017年に策定した「県立牧野植物園磨き上げ整備基本構想」に基づき、園内の整備を行っています。2023年秋から進めていた南園周辺の整備がこのほど完了し、3月20日リニューアルオー