話し合いの場で生まれた想いなどを描き起こす「聴いて描く」をテーマにした作品展が、3月20日から鳴門市で始まりました。イラストの中に詰め込まれた人びとの想い。これは自治体や企業の話し合いを聞き取り、1枚の絵にするグラフィックレコーディングという手法で描かれています。この展示は鳴門市出身のイラストレーター佐野春香さんが、母校の旧北灘西小学校で開きました。会場には作品15点が展示されて