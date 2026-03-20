沖縄などの温暖な地域に生息するハゼの仲間で絶滅危惧種に指定されている「ハヤセボウズハゼ」が、高知県の川で四国で初めて発見されました。発見したのは阿南市の男性です。（阿波魚類研究会・庄野耕生さん）「まさか、僕自身も見るの初めてで、まさかでした」魚の写真を撮ることが趣味の庄野耕生さんが今回発見したハヤセボウズハゼは、ハゼ科に分類され、日本や台湾、中国南部の熱帯・亜熱帯域の河川に生息する、体長5cmほどの