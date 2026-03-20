国際報道で優れた業績を残したジャーナリストに送られるボーン・上田記念国際記者賞の受賞者による記念講演が、20日に行われました。講演会は横浜市内で行われ、2025年度受賞者の共同通信の福田公則記者、毎日新聞の金子淳記者、そして、特別賞の日本テレビ報道局国際部の坂井英人記者がそれぞれ登壇しました。坂井記者は、ロシア侵攻後のウクライナの子供たちを継続的に報じたことが評価されました。日本テレビ報道局・坂井英人記