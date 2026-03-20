子どもたちの成長のひと時を感じてもらおうと3月20日、藍住町で赤ちゃんハイハイレースが行われました。 「位置について、ハイハイの姿勢でよーいヤットサー」これは赤ちゃん用品専門店のアカチャンホンポが、子どもたちの成長のひと時を感じてもらおうと実施しました。藍住町のゆめタウン徳島で行われたハイハイレースには、親子約90組が参加しました。赤ちゃんたちは、2分の制限時間内に3メートル