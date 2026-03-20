ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２０日、都内で「ＴＢＳドキュメンタリー映画祭２０２６」の上映作品「田村真子のと鉄道明日へ向かう旅」の舞台あいさつに、矢島公紀監督と出席した。同作は、２０年に番組ロケで能登を旅した田村アナと矢島監督が、震災後に再訪し、復興へ歩む人々と向き合っていく作品。矢島監督が田村アナに直接オファーし、実現したという。田村アナは「震災当時は三重の実家にいた。テレビで様子を見