花巻東―智弁学園3回表智弁学園1死二塁、角谷が左中間に先制二塁打を放つ。投手萬谷＝甲子園投打のかみ合った智弁学園が快勝した。左腕の杉本は速球にスライダーを織り交ぜ散発3安打で完封。打線は下位で好機をつくり、1番の角谷が三回に先制二塁打を放つなど3安打3打点。八回は中軸の連打を足掛かりに加点した。花巻東は得点圏に走者を進めた後の1本が出なかった。萬谷は8安打で4点を失ったものの10三振を奪う力投だった。