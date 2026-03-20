米ＦＯＸスポーツは１９日、野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」でベネズエラが米国を破った決勝の視聴者数が過去最多の１０７８万４０００人を記録したと発表した。日本と米国による前回決勝の視聴者数は４４８万人だった。（帯津智昭）