女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。22日に対戦するレジェンドレスラー・ジャガー横田（64）との初対戦に向けて意気込みを語った。初対戦に向け「強い覚悟を持って、ワクワクを持ってやってまいりました」と切り出した。金曜コメンテーターの中尾ミエから「ジャガーは私の部下だから」とエールを送られ、フワちゃんは「言っておいてほしいな」と