「オープン戦、日本ハム−ヤクルト」（２０日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督がヤクルト・池山監督に赤いマスクをプレゼントしたことに言及した。新庄監督は「記事になってたし、見た目が大きかったから。息する度に口の中に入ってたから（笑）。こっちの方が呼吸しやすいですよ、と渡しました」と説明。これまでもたびたび、本拠地を訪れた敵将にプレゼントをしてきた新庄監督は「プライベートでつけてもらえたら