韓国・中西部の大田（テジョン）にある自動車部品工場で20日午後、大規模な火災が発生し、これまでに50人以上が負傷、14人と連絡が取れていないということです。20日午後1時過ぎ、大田の自動車部品工場で大規模な火災が発生し、一部で爆発も起きたことから消防車両など100台以上、250人以上が出動し、日本時間午後4時半現在も消火作業を行っています。消防によりますと、午後3時半の時点で50人以上が負傷していて、うち24人が重傷