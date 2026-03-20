女優寺本莉緒（24）と池田朱那（24）がダブル主演する映画「東京逃避行」の初日舞台あいさつが20日、東京・テアトル新宿で行われた。出演者4人と秋葉恋監督（24）の5人が登場。過酷な1年前の現場を思い出して語るうちに全員が涙。司会の奥浜レイラ（41）ももらい泣きして涙。登壇者6人が全員泣く“カオスな舞台あいさつ”となった。寺本が孤独を抱え東京・新宿の歌舞伎町にある“トー横”やって来る女子高生・飛鳥を、池田が自伝的