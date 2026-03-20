「←上機嫌不機嫌→」【写真】ご機嫌モードでお目々キラキラの別猫顔元保護猫が見せた表情をとらえた2枚の写真が話題になっています。今回の主役は、「フク」くん（10歳・男の子）。1枚目は、まん丸のおめめを輝かせながら、飼い主さんを見上げる愛くるしい表情。ところが、2枚目は…体を弓なりにして眉間にシワを寄せ、「シャー！」と牙をむいて威嚇するコワモテ顔が写っています。もちろん、どちらもフクくんに違いないのです