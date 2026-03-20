三重県伊賀市の国道で20日、車とバイクが衝突して炎上し、1人が重体となっています。事故があったのは伊賀市比土の国道422号で、20日午前9時半過ぎ、「交通事故でバイクと人が燃えている」などと通報が相次ぎました。警察によりますと、ツーリング中のバイクと、対向車線を走っていた軽自動車が衝突してそれぞれが炎上し、その火が後ろから走ってきたツーリング仲間など別のバイク2台にも燃え移ったということで