中国メディアの参考消息によると、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストはこのほど、中国の産業用ロボット生産が加速しているとする記事を掲載した。記事はまず、中国国家統計局が16日発表したデータによると、中国の2026年1〜2月の産業用ロボット生産台数は前年同期比31％増の14万3608台で、これは政府の政策支援とより広範な普及を促進するための業界の努力によるものだと伝えた。そして、25年1〜2月の生産台数は同