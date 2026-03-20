これ1台で趣味も仕事もOK！ 「デスク付きの寝室」になる軽バン軽自動車市場で人気のスーパーハイトワゴン、スズキの「スペーシア」。その中でも個性的な魅力を放つのが、商用バンモデル「スペーシア ベース」です。コンセプトは、「遊びに仕事に空間自由自在」。軽バンと軽ワゴンを融合させた新ジャンルのモデルとして誕生しました。荷物を運ぶ商用バンとしてだけではなく、大人の趣味や仕事に活用できる「基地」のようなク