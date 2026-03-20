Image: オスカージャパン株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。デジタルフォトフレームは便利そうだけど、液晶画面がちょっと……と感じてためらったことはありませんか？ そのモヤモヤ、実は多くの人が持っています。「E-ink AI Frame」 は、そこに正面から答えを出したプロダクトです。光らないから、部屋に自然と馴染む