名古屋の友好都市 岩手県陸前高田市への思いを寄せた、防災イベントが開かれました。 【写真を見る】きっかけは東日本大震災での“丸ごと支援” 岩手･陸前高田市と友好都市協定を結ぶ名古屋市 オアシス21でイベント VR防災体験や物産展も 名古屋市は、東日本大震災での「丸ごと支援」をきっかけに、陸前高田市と2014年に友好都市協定を結んでいます。 名古屋・栄のオアシス21では、両市の友好を広く発信するイベントが開かれ、