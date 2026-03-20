ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」は、4月1日（水）から、コミック誕生75周年を迎えた『PEANUTS』とのコラボレーション商品第3弾を、全国の直営店などで順次発売する。【写真】コンパクトに折りたためて荷物もたっぷり入る！オリジナルエコバッグがかわいい■春夏新作フレーバーが登場今回“Happiness is just being next to you．（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ）”をテーマに登場