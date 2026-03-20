女優の生見愛瑠（24）となにわ男子の道枝駿佑（23）が20日、都内で映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）初日舞台あいさつに登壇した。同作は道枝の初の単独主演作。詩作がひそかな趣味の青年・水嶋春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つクラスメート・遠坂綾音（生見）の10年間を描くラブストーリー。ブラックのワンピースで登壇した生見は