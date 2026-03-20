モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。メーク動画を投稿した。「久しぶり…メークアップ・リンシャンが戻ってきました」と題し、「今まで使った中で一番のお気に入りのアイライナー」と紹介。実際にアイライナーを使って化粧を行うドアップショットを公開し「本当に使い心地が良すぎて、今日は急いで撮影して編集