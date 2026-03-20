お笑い芸人の小籔千豊（52）友田オレ（24）が20日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。小籔の熱弁に友田がびびった。番組では、タレント清水ミチコが、ものまねを評価され、芸術選奨文部科学大臣賞の大衆芸能部門を受賞した話題から、ものまねにルールはいるかを討論した。番組MCの青木源太アナウンサーらが「本人がイヤと言ったら止める」などのルールが必要と