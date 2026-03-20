アルビレックス新潟は20日、明治安田Ｊ2・Ｊ3百年構想リーグでカターレ富山と対戦。前半の3失点が響き、3対2で敗れました。リーグ戦としては約9カ月ぶりのホームでの勝利を目指すアルビ。多くのサポ－ターが駆けつけたビッグスワンで、カターレ富山を迎え撃ちました。前節1本のシュートも打てなかったアルビは、序盤から積極的にゴールを狙っていきますが、先に試合を動か