女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（平日午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰を果たした。番組冒頭、フワちゃんが登場。肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「いろいろあったあとの初の生放送出演、フワちゃんです」と紹介され笑顔。「お久しぶりで〜す。プロレス