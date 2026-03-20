なにわ男子の道枝駿佑（23）と女優の生見愛瑠（24）が20日、都内で映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）初日舞台あいさつに登壇した。道枝にとって初の単独主演作。初日を迎え「直前にやっと実感が湧いてきたというか」と語ると、三木監督からは「『さっき急に今日初日や！』と言っていた」と、自然体すぎた姿を暴露された。この日は朝から生放送に出演し宣伝活動をしていたというが「皆さんの元に届く実感がなかったんです