協定を結んだＳＣ相模原の西谷社長（左）と小野澤町長＝１７日、愛川町役場サッカーＪ３リーグのスポーツクラブ相模原（ＳＣ相模原、相模原市南区）と愛川町は、三増公園陸上競技場（同町三増）の天然芝改修工事と利活用に関する協定を結んだ。長期養生が不要で年間を通して使用できる良質な天然芝グラウンドをＳＣ相模原が整備して町に提供し、メーンの練習拠点として優先的に利用する。内容は（１）ＳＣ相模原の負担で天然芝