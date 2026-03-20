４人組バンド「ＯＫＡＭＯＴＯ’Ｓ」が２０日、この日予定していたファンクラブツアー愛知公演「〜ハマ☆クン３５〜」（ＮＡＧＯＹＡＣＬＵＢＱＵＡＴＴＲＯ）の開催中止を公式サイトで発表した。ハマ・オカモトが体調不良で万全な出演が困難となったため。同サイトは「本公演を楽しみにしていただいておりましたお客様には、非常に残念なご報告となりましたこと、心よりお詫（わ）び申し上げます」と謝罪した。