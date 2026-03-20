プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰した。「覚悟を持って（番組に）来た」と話すフワちゃんに「この番組の後は楽でしょ？」と金曜レギュラーの歌手・中尾ミエ。続けて「今さあ、世の中がおかしいじゃない。私、今の時代なら抹殺されてるわよ」と自虐気味に話し、「全然大丈