◆オープン戦日本ハム１―１ヤクルト（２０日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が、先発し４回１安打無失点と好投した達孝太投手を絶賛した。この日は最速１５５キロをマークし、３奪三振と隙のない内容。指揮官は「本日も毎回ですが、達くん言うことなし（笑）。何もございません。そっとしときましょう。言うことないです」とたたえた。ここまで２月の練習試合から、教育リーグを含め６試合に登板し２１回２