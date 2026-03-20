◆大相撲春場所１３日目（２０日・エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を寄り倒し、１敗で単独首位を守った。激しい突き合いから、左をのぞかせ、動きを止めると、両まわしを取って、勝負を決めた。２敗でただ一人追っていた西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が敗れたため、霧島は１４日目に勝てば、２０２３年九州場所以来３度目の優勝が決まる。先々場所は東前頭２枚目で１１勝、先