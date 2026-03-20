エンゼルスに移籍したグレイソン・ロドリゲス投手（２６）が右腕負傷にため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎える可能性が出てきた。ＭＬＢ公式サイトのレット・ボリンジャー記者が１９日（日本時間２０日）、自身のＸに「グレイソン・ロドリゲスは腕の痛みに悩まされています。カート・スズキはそれをデッドアームと呼びました。もし今後数日で体調が良ければシーズンに出る可能性はまだありますが、経過観察が続いています。し