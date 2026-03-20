◆ファーム・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（２０日・横須賀スタジアム）巨人の育成２年目・堀江正太郎投手（１９）が１回無安打無失点の好投を見せた。５回から２番手で登板。先頭・古市を中飛、清水詩を投ゴロ、森敬に四球を与えたが、西巻を空振り三振に仕留めた。昨季は３軍で２１試合に登板して４勝２敗、防御率１・６４と結果を残し、９月には２軍での登板も経験。今キャンプでは「１か月で１０００球」を目標に投げ込み、