メーガン妃は、契約打ち切りとなったネットフリックスとのリモート会議中に「長時間姿を消す」ことで「不服」を表明したり、夫のヘンリー王子の発言をさえぎったりするなど「子供じみた反応」を示すことが多かったという。米誌バラエティなどが報じた。ネットフリックスは３月にメーガン妃とヘンリー王子との契約を打ち切ったが、同社の関係者３人はメーガン妃が長時間、会議中に姿を消すのは、彼女の「フィードバックを提供す