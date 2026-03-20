元日向坂４６の東村芽依が意外すぎる特技を披露し、反響を呼んでいる。東村は１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。学生時代に旗やライフルなどを音楽に合わせて回したり投げたりして演技する「カラーガード」という競技の部活に所属していた東村は、番組で畳んだ傘を華麗に回したり、空中に放り投げてキャッチする華麗な技を披露していた。東村は２０日までに自身のインスタグラムを