講談社は２０日、紙版および電子版コミックスを対象としたキャンペーン「講談社春のマンガまつり２０２６」の一環として、２０日午前０時〜２２日午後１１時５９分までの７２時間限定で、同社の人気マンガ１００作品の第１巻を同時無料公開すると発表した。「進撃の巨人」や「ブルーロック」「ちはやふる」「宇宙兄弟」など、世代を超えて支持される作品が一堂にそろう期間限定の特別企画。入学や就職など環境の変化が多い春