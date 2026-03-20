毎日の食を支えてくれる「電子レンジ」。温めや解凍はもちろん、焼き調理やスチーム機能まで備えたモデルも増え、「どのタイプを選べばいいの？」「容量や機能の違いは？」と迷ってしまうこともありますよね。そこで今回は、料理研究家・島本美由紀先生監修のもと、電子レンジの種類や特徴、失敗しない選び方のポイントをわかりやすく解説します。単機能電子レンジ・オーブンレンジ・スチームオーブンレンジの違いも整理しながら、