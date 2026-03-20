通貨オプションボラティリティー ドル円１週間は１０．３％に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.338.938.979.07 1MO9.477.678.318.10 3MO9.547.318.598.05 6MO9.547.188.698.08 9MO9.607.228.808.16 1YR9.517.228.848.17 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.6612.198.97 1MO8.9